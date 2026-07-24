Joao Mario-Fiorentina: contatti continui, operazione da 8-9 milioni
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Contatti continui per la cessione del portoghese
Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore (QUI IL LINK), la Juventus continua a lavorare per la cessione di Joao Mario: contatti continui con la Fiorentina. I bianconeri aprono per l’esterno portoghese con un'operazione in prestito con diritto di riscatto intorno a 8-9 milioni.
Nella scorsa stagione il portoghese ha trascorso gli ultimi sei mesi con la maglia del Bologna collezionando 15 presenze tra Serie A ed Europa League e realizzando due reti.
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