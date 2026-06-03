Juventus, avviati i contatti con l'entourage di Alexander Sorloth
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La Juventus vuole rinforzarsi in attacco: c'è già stato un incontro con l'agente di Sorloth, e resta in piedi anche il discorso Kolo Muani.
Dopo la mancata intesa sul rinnovo di Dusan Vlahovic, la Juventus lavora già per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. In particolare per l'attacco il club bianconero ha avviato i contatti per Alexander Sorloth.
C'è stato infatti un incontro con l'entourage dell'attaccante norvegese per avere intanto la disponibilità capire i parametri economici: non si tratta di una pista nuova per la Juventus, che aveva già seguito Sorloth in passato.
Nel frattempo resta in piedi anche il discorso per Randal Kolo Muani. La Juventus, dunque, vorrebbe rinforzarsi con due attaccanti, ma molto dipenderà anche dai movimenti in uscita nel reparto offensivo.
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