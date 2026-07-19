Roma-Summerville: ore frenetiche per trovare l'intesa con il West Ham

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La Roma sta forzando per arrivare alla chiusura per Summerville: ore frenetiche per i giallorossi

La Roma continua a lavorare per Summerville. I giallorossi stanno forzando per arrivare alla chiusura e trovare un'intesa finale con il West Ham dopo la prima offerta di ieri che andrà ritoccata e, data l'assenza di clausole rescissorie, si continua a trattare a oltranza.

Ore frenetiche per cercare di definire presto il primo grande colpo della Roma in questa sessione di calciomercato. Ricordiamo che i giallorossi hanno già l'accordo con il giocatore che ha gradito il progetto tecnico.