Roma-Summerville: ore frenetiche per trovare l'intesa con il West Ham
TUTTOmercatoWEB.com
La Roma sta forzando per arrivare alla chiusura per Summerville: ore frenetiche per i giallorossi
La Roma continua a lavorare per Summerville. I giallorossi stanno forzando per arrivare alla chiusura e trovare un'intesa finale con il West Ham dopo la prima offerta di ieri che andrà ritoccata e, data l'assenza di clausole rescissorie, si continua a trattare a oltranza.
Ore frenetiche per cercare di definire presto il primo grande colpo della Roma in questa sessione di calciomercato. Ricordiamo che i giallorossi hanno già l'accordo con il giocatore che ha gradito il progetto tecnico.
Pubblicità
Calciomercato
Roma, Summerville mai così vicino: i giallorossi hanno presentato un’offerta da 46 milioni al West Ham
Le più lette