Kessie ha dato priorità alla Juventus: le ultime

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Frank Kessie ha dato priorità alla Juventus: le ultime

La Juventus sta continuando a cercare un nuovo centrocampista da affidare a Luciano Spalletti. Il nome caldo è quello di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ha dato priorità ai bianconeri e al momento non approfondisce altre offerte.

Decisivo il feeling con Massara che dura dai tempi del Milan. Per affondare il colpo, però, la Juventus avrà bisogno dell'uscita di Arthur, che potrebbe risolvere domani, e di un'altra cessione in quel ruolo.