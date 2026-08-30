Juventus, presentata l'offerta al Manchester United per Zirkzee: la situazione
La Juventus ha presentato un'offerta al Manchester United per Zirkzee
Entra nel vivo il dialogo tra la Juventus e il Manchester United per Zirkzee. Il club bianconero ha presentato una proposta ufficiale impostata su un prestito oneroso da circa 2,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.
La richiesta dei Red Devils, tuttavia, è leggermente superiore: la società inglese punta a incassare un pacchetto complessivo da 35 milioni di euro tra la quota iniziale del prestito e la cifra finale per il riscatto.
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