Ultim'ora Kean non si allena con la Fiorentina: ora l'attaccante spinge per la cessione al Como

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Oggi alle 11:48 Calciomercato di Gianluca Di Marzio di Fonti preferite

In mattinata Kean è arrivato in ritardo e non ha preso parte all'allenamento dei viola per forzare la cessione: ma la Fiorentina vuole il sostituto