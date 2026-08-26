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Kean non si allena con la Fiorentina: ora l'attaccante spinge per la cessione al Como
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In mattinata Kean è arrivato in ritardo e non ha preso parte all'allenamento dei viola per forzare la cessione: ma la Fiorentina vuole il sostituto
Moise Kean vuole il Como e ora forza per la cessione. L'attaccante oggi è arrivato in ritardo al centro sportivo della Fiorentina e non ha voluto prendere parte all'allenamento. Nessuna scelta concordata con la società, ma l'intenzione di spingere per la partenza in direzione Como.
Fino a lunedì il classe 2000 non aveva manifestato segni di insofferenza, ma adesso spinge affinché l'offerta del club lombardo possa essere accettata ed essendoci questa trattativa in corso non si sentiva nelle condizioni di allenarsi con la squadra. Non cambia però la posizione della Fiorentina, che prima di liberarlo cerca sempre un sostituo all'altezza.
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