Monza, non solo Kouadio dalla Fiorentina: piace anche Moreno

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Si scalda l'asse Firenze-Monza: ai brianzoli, oltre a Kouadio (per cui è già stata raggiunta un'intesa di massima), piace anche Matias Moreno

Non c'è soltanto Eddy Kouadio nei dialoghi di mercato tra Fiorentina e Monza. Il club brianzolo guarda infatti ancora in casa viola per rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric e ha messo nel mirino anche Matías Moreno, difensore argentino rientrato a Firenze dopo l'esperienza in prestito al Levante.

Il classe 2003 è uno dei profili valutati dalla dirigenza biancorossa per rinforzare il reparto arretrato in vista della nuova stagione, che prenderà il via con la sfida contro l'Inter. Reduce da un'annata positiva in Spagna, Moreno ha collezionato 29 presenze complessive tra Liga e Copa del Rey con la maglia del Levante.

Prima del trasferimento in prestito, il centrale argentino aveva avuto modo di assaggiare anche il calcio italiano con la Fiorentina. Nella stagione 2024/25 aveva infatti totalizzato quattro presenze in Serie A, alle quali si aggiungono otto apparizioni in Conference League, competizione nella quale aveva trovato spazio con maggiore continuità.