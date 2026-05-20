Napoli, il punto sulla panchina: contatti costanti con Sarri, si sonda Allegri. Sullo sfondo c'è Italiano

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Il Napoli è al lavoro per il post Conte. Da Allegri a Sarri (su cui c'è anche l'Atalanta) fino a Italiano, il punto sulla panchina azzurra

In casa Napoli si guarda al futuro. La squadra azzurra è al lavoro per il post Conte che, come vi abbiamo raccontato, va verso la chiusura anticipata del rapporto in maniera consensuale. Ma chi può prendere il posto dell'attuale allenatore? Maurizio Sarri resta il profilo che in questi giorni è stato più approfondito, con contatti costanti.

L'allenatore della Lazio non è, però, l'unica opzione per la panchina del Napoli che sta provando a capire la situazione di Massimiliano Allegri, attualmente alla guida del Milan. L'allenatore ha già lavorato con il ds Manna e l'anno scorso era già pronto a firmare con gli azzurri in caso di addio di Conte.

SARRI, NON SOLO NAPOLI - Il Napoli non è l'unica squadra interessata a Maurizio Sarri, sul quale resta forte il pressing dell'Atalanta. L'allenatore ha già lavorato con Cristiano Giuntoli, principale candidato per il ruolo di ds nerazzurro in caso di addio di Tony D'Amico, e la società sta forzando per convincere Sarri, che lunedì incontrerà la Lazio per stabilire il proprio futuro.

Sullo sfondo di Napoli e Atalanta c'è Vincenzo Italiano. Nel caso in cui Sarri rifiutasse la proposta dei nerazzurri, l'attuale allenatore del Bologna potrebbe firmare per la Dea. E il Napoli? Italiano resta sullo sfondo degli azzurri qualora Sarri accetti la proposta dei bergamaschi e Allegri decida di rimanere al Milan.