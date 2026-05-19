Inter, crescono le possibilità di Martinez come portiere titolare dalla prossima stagione

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Dal vertice di mercato dei nerazzurri arriva l'ok di Chivu per la promozione a primo portiere di Martinez. Si cercherà quindi un nuovo secondo

Appena finiti i festeggiamenti per il double Scudetto-Coppa Italia, inizia già a prendere forma l'Inter della prossima stagione. E inizia a farlo dalla porta, dove crescono enormemente le possibilità che sia Josep Martinez il prossimo titolare. Questo è quanto emerge dal vertice di mercato tenutosi oggi, martedì 19 maggio, con Cristian Chivu che ha dato l'ok per proseguire con l'ex Genoa come prima scelta tra i pali.

Si cercherà anche un nuovo secondo portiere da affiancargli. In questo caso, il nome non è ancora definito. L'idea Vicario è tramontata, mentre un profilo valido potrebbe essere quello di Ivan Provedel della Lazio.

I NUMERI DI MARTINEZ - Il portiere spagnolo ha convinto nelle ultime due stagioni dove in nerazzurro ha ricoperto il ruolo di secondo di Yann Sommer. Mentre lo svizzero è in scadenza di contratto e lascerà, per lui si va verso un posto da primo portiere. In questa stagione ha giocato 4 partite di campionato, ma ha trovato spazio soprattutto in Coppa Italia, giocando tutte le partite fino alla finale vinta contro la Lazio.