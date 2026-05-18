Cagliari, scatta l'obbligo di riscatto di Esposito: ecco quanto incassa l'Inter

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Dopo i risultati della 37ª giornata e l'aritmetica salvezza della squadra di Pisacane, arriva il riscatto dell'attaccante classe 2002

Sebastiano Esposito è un nuovo giocatore del Cagliari. Grazie alla vittoria dei rossoblù sul Torino ha assicurato la salvezza alal squadra di Pisacane. Si trattava di una delle condizioni per sbloccare il riscatto dell'attaccante italiano di proprietà dell'Inter.

Alla squadra nerazzurra andranno 4 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita del giocatore. Trasferitosi alla squadra rossoblù durante l'estate del 2025, con la maglia del Cagliari Esposito ha collezionato in totale 38 presenze tra campionato e Coppa Italia, segnando 8 gol e servendo 6 assist.