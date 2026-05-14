Roma al lavoro per i rinnovi di contratto dei calciatori a scadenza: i dettagli

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Giorni importanti per la Roma: le ultime sui rinnovi di contratto di Zeki Celik, Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy e Paulo Dybala

Tra campo e mercato: sono ore importanti in casa Roma. Mentre la squadra allenata da Gian Piero Gasperini prepara le ultime due sfide per provare a conquistare la qualificazione per la prossima UEFA Champions League, la dirigenza giallorossa pensa già alla prossima stagione. La Roma sta facendo proposte a tutti i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2026. Oltre a Paulo Dybala (Clicca qui per le ultime), nelle intenzioni della dirigenza giallorossa ci sarebbero anche i rinnovi di Zeki Celik, Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy.

LA SITUAZIONE - Gian Piero Gasperini vorrebbe che fosse confermato lo zoccolo duro che tanto bene sta facendo in questa stagione e la dirigenza della Roma sta provando a soffisfarlo. Per questo motivo, sono state mette sul tavolo proposte di rinnovo per i calciatori in scadenza di contratto il prossimo giugno. Non solo Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini: la società giallorossa vuole provare a rinnovare anche i contratti di Zeki Celik e Stephan El Shaarawy. Le trattative sono aperte, si lavora per provare a trovare l'accordo economico con i vari calciatori.