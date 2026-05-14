Ultim'ora Roma, in giornata incontro con l'agente di Paulo Dybala: la situazione

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L'agente di Paulo Dybala, Carlos Novel, è atteso a Roma per incontrare la dirigenza della Roma per parlare del futuro della Joya

Il futuro di Paulo Dybala è tutto da scrivere. L'argentino è legato alla Roma fino al 30 giugno 2026 e non ha ancora certezze. Dopo che Gian Piero Gasperini è sceso in campo in prima persona per confermare e manterere lo zoccolo duro che tanto bene sta facendo in questa stagione, ci sono svilluppi. Giovedì 14 maggio potrebbe essere una giornata importante. Ci sarà un nuovo incontro tra l'agente dell'ex Juventus, Carlos Novel, e la dirigenza giallorossa.

LA SITUAZIONE - In attesa di capire quale sarà l'orario del derby tra Roma e Lazio, la società giallorossa pensa già alla prossima stagione. Nella giornata di giovedì 14 maggio, è stato fissato un nuovo incontro con l'agente di Paulo Dybala, Carlos Novel. Per il momento, non si sta trattando dei termini del nuovo contratto, ma sarà il secondo incontro in pochi giorni dopo quello dello scorso martedì. Intanto, l'attaccante argentino si prepara per il derby: il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026 (Le parole di Paulo Dybala nel post Parma-Roma).

I NUMERI DI PAULO DYBALA ALLA ROMA - In questa stagione con Gian Piero Gasperini in panchina, Paulo Dybala ha giocato 20 partite in Serie A, segnando due reti e fornendo quattro assist. Un gol e un assist, invece, nelle quattro partite giocate in UEFA Champions League. Dal suo arrivo nel luglio del 2022, l'argentino ha collezionato 128 presenze tra tutte le competizioni, impreziosite da 45 gol e 27 assist.