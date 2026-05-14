Roma, scatta l'obbligo di riscatto per Malen: i dettagli

vedi letture

Dopo la sconfitta della Lazio nella finale di Coppa Italia e l'aritmetica qualificazione almeno in Europa League, scatta l'obbligo di riscatto per Malen

Donyell Malen è un nuovo giocatore giallorosso. La sconfitta della Lazio nella finale di Coppa Italia contro l'Inter ha assicurato un posto in Europa League o in Champions League ai giallorossi. Come anticipato, questa era una delle clausole per sbloccare l'obbligo di riscatto dell'attaccante olandese, arrivato a Roma nel mercato di gennaio dall'Aston Villa.

Alla squadra di Birmingham andranno 25 milioni di euro, che si aggiungono ai 2 milioni già spesi il prestito. Inoltre, la squadra di Unai Emery deterrà il 10% sulla futura rivendita del giocatore.

I NUMERI DI MALEN IN GIALLOROSSO - 18 presenze, 14 gol e 3 assist. Questi l'impatto dell'attaccante olandese dal suo arrivo nella Capitale sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Con lui in campo i gaillorossi hanno totalizzato 8 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.