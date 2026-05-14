La Roma: "Comprendiamo il disappunto dei tifosi. Lavoriamo per giocare il derby domenica"

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La società giallorossa vuole tutelare i propri tifosi in vista del derby contro la Lazio: il comunicato ufficiale della Roma

Dalla parte dei tifosi: la Roma prende posizione. Nella giornata in cui dovrebbe arrivare la tanto attesa decisione sulla data e l'orario del derby contro la Lazio, la società giallorossa ha diramato un comunicato ufficiale.

La Lega di Serie A aveva deciso di far giocare il derby tra Roma e Lazio, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A, nella giornata di domenica 17 maggio, con fischio d'inizio alle ore 12:30. Poi, però, la Prefettura di Roma ha deciso di spostarla a lunedì 18 maggio alle ore 20:45, vista la concomitanza con la finale degli Internazionali BNL d'Italia (CLICCA QUI PER LE ULTIME SUL DERBY ROMA-LAZIO).

IL COMUNICATO DELLA ROMA - La Roma si schiera con i propri tifosi e sta lavorando per far sì che il derby si giochi nella giornata di domenica 17 maggio. Ecco la nota: "L’AS Roma - pur nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle Istituzioni competenti e preposte per legge - comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore. Sappiamo bene quanto sacrificio, passione e organizzazione personale comporti seguire la squadra per gli abbonati, ma anche e soprattutto e per chi vive lo Stadio come momento integrante della propria vita. Per questo motivo il Club sta lavorando incessantemente in ogni sede opportuna, affinché la gara possa essere disputata domenica, nella convinzione che debbano essere tutelati i diritti di ogni cittadino, tifoso e abbonato giallorosso".

E poi conclude: "La Roma ha sempre riconosciuto nel proprio pubblico un patrimonio unico di appartenenza, responsabilità ed amore per questi colori. È proprio nei momenti più complessi e difficili che il senso di appartenenza, che da sempre lega squadra e tifosi, assume un valore ancora più profondo. Qualunque sarà la decisione finale, il Club continuerà a difendere strenuamente la passione dei propri sostenitori, con rispetto e determinazione, certo della maturità e dell’attaccamento che il popolo romanista ha sempre dimostrato e che è e sarà sempre motivo di orgoglio unico per tutta la AS Roma".