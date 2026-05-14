Lukaku in tribuna per la finale di Coppa del Belgio tra USG e Anderlecht

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Romelu Lukaku, dopo essere tornato in Belgio, è presente in tribuna per assistere alla finale di Coppa del Belgio tra USG e Anderlecht

Tornato in Belgio per ultimare il recupero, in accordo con il Napoli, Romelu Lukaku si è concesso un pomeriggio da spettatore. Il centravanti azzurro è infatti in tribuna al King Baudouin Stadium di Bruxelles per assistere alla finale di Coppa del Belgio tra Union Saint-Gilloise e Anderlecht, che è peraltro il derby della capitale belga. È stato proprio il presidente dell'Anderlecht, Marc Coucke, a invitarlo quando ha saputo che sarebbe tornato in Belgio.

Proprio nella giornata di ieri, mercoeldì 13 maggio, Lukaku è tornato a casa per proseguire con le fasi finali del recupero dall'infortunio. In accordo con il Napoli e la Federazione belga, infatti, l'attaccante si sta allenando sui campi del centro federale seguito dallo staff del Belgio, con l'obiettivo di arrivare in condizione al prossimo mondiale.

LA FINALE DI COPPA DEL BELGIO - L'Anderlecht, squadra in cui Lukaku è cresciuto, è arrivato alla finale di Coppa grazie alla vittoria del doppio scontro in semifinale contro l'Anversa. L'USG, squadra della periferia di Bruxelles tornata ai vertici del calcio belga negli ultimi anni, ha invece superato lo Charleroi prima di accedere alla finale.