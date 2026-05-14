L'AZ Alkmaar vuole blindare Bendegúz Kovács: su di lui Juventus, Chelsea e Ajax

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Il talentino ungherese Bendegúz Kovács è seguito con attenzione da Juventus, Chelsea e Ajax: l'AZ Alkmaar lavora al rinnovo del contratto

Precocità e talento: Bendegúz Kovács è l'ultimo gioiellino sfornato dall'AZ Alkmaar. Arrivato in estate dopo aver giocato nelle giovanili dell'Ajax, l'attaccante classe 2007 sta bruciando le tappe. La società olandese sta lavorando al rinnovo del contratto per blindarlo, visto che l'ungherese è seguito con attenzione da diversi grandi club, tra cui la Juventus.

LA SITUAZIONE - Bendegúz Kovács sta stupendo. Classe 2007, l'ungherese è una prima punta di proprietà dell'AZ Alkmaar. In stagione, ha giocato 14 partite in Kampioen Divisie (seconda serie olandese), segnando 8 reti. Le ottime prestazioni, gli hanno spalancato anche le porte della prima squadra. Nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Conference League, Kovács ha prima trovato l'esordio e poi fornito un assist nel definitivo 2-2 contro lo Shakhtar Donetsk. Numeri e prestazioni da predestinato che hanno attirato le attenzioni di diversi top club. Juventus e Chelsea (che potrebbe lavorare in sinergia con il Salisburgo) lo seguono con grande attenzione. L'Ajax, invece, punta a riprenderlo. Per questo motivo, l'AZ Alkmaar punta a blindarlo e sta lavorando al rinnovo di contratto. Il classe 2007 è già nel giro della Nazionale maggiore ungherese e potrebbe essere convocato dal Ct Rossi per le amichevoli di giugno contro Finlandia e Kazakistan.

AZ ALKMAAR SFORNA TALENTI - Bendegúz Kovács è l'ultimo talentino sfornato dall'AZ Alkmaar. Dall'Italia si guarda con grande attenzione alla società olandese. Negli ultimi anni, infatti, sono arrivati in Serie A diversi calciatori provenienti dall'AZ, tra cui spiccano Teun Koopmeiner, Tijjani Reinders, Sam Beukema e Jesper Karlsson.