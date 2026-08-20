Napoli, niente Ajax per Lang: l'Atalanta la pista più concreta
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L’Ajax si tira fuori dalla corsa per Noa Lang del Napoli: l'Atalanta è la soluzione più concreta, mentre il Galatasaray sta facendo altre riflessioni
Il mercato in uscita del Napoli continua a ruotare intorno alla possibile cessione di Noa Lang. L’Ajax si è tirato fuori dalla corsa per l'esterno olandese che resta invece nel mirino di Atalanta: i bergamaschi rappresentano la pista più concreta per il futuro di Lang.
Il Galatasaray, club con cui ha giocato la seconda parte della scorsa stagione, sta invece facendo altre riflessioni. La situazione resta quindi aperta e Lang rimane al centro degli sviluppi del mercato del Napoli. Il club di Max Allegri, infatti, dovrà prima effettuare alcune cessioni per poter poi intervenire nel mercato per completare il reparto offensivo.
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