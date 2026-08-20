Napoli, niente Ajax per Lang: l'Atalanta la pista più concreta

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Noa Lang

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Ieri alle 22:38 Calciomercato di Gianluca Di Marzio di Fonti preferite

L’Ajax si tira fuori dalla corsa per Noa Lang del Napoli: l'Atalanta è la soluzione più concreta, mentre il Galatasaray sta facendo altre riflessioni