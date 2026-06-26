Ultim'ora Nico Paz resta al Como: il Real avrà una ricompra nell’estate 2027

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Nico Paz resta a Como, decisiva la pressione del giocatore per rimanere in Italia: tutti i dettagli

È fatta: Nico Paz resta al Como. Il Real Madrid ha accettato l'offerta da 60 milioni di euro presentata dal club italiano. Decisiva per la fumata bianca è stata la pressione esercitata dallo stesso giocatore, che fin dalle prime ore di questa mattina ha spinto con forza per farsi acquistare a titolo definitivo dai biancoblù. Come raccontato in precedenza, in un primo momento la società non era convinta di portare avanti un investimento così oneroso, ma la forte determinazione dell'argentino ha finito per convincere del tutto la dirigenza.

In questi minuti le parti stanno limando gli ultimissimi dettagli contrattuali prima delle firme. L'accordo prevede che la cifra di 60 milioni venga dilazionata in 4 anni.

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