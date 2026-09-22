Porta Juventus: Neto in pole su Sergio Rico. Per il futuro si segue Palmisani

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Dopo l'infortunio di Grabara i bianconeri continuano a lavorare per il sostituto: Neto è in pole su Sergio Rico, ma la dirigenza guarda già al futuro.

Ore decisive in casa Juventus per la scelta del portiere: come raccontato, dopo il grave infortunio di Grabara (lesione del legamento crociato) i bianconeri si stanno muovendo sul mercato degli svincolati. Al momento Neto - che ha già vestito la maglia della Juve tra il 2015 e il 2017 - è in pole su Sergio Rico, anche lui senza squadra dopo l'ultima esperienza all'Al-Gharafa, club del campionato qatariota.

Ma non finisce qui. La Juventus, infatti, lavora anche in ottica futura per la porta: il club bianconero sta seguendo Lorenzo Palmisani, fresco di rinnovo fino al 2031 col Frosinone e reduce da una partita da protagonista contro il Como, durante la quale ha compiuto diverse parate decisive. Sul classe 2004 giallazzurro, però, ci sono diversi club.