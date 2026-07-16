Fiorentina in uscita Richardson: il centrocampista va al Le Havre

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Amir Richardson lascerà la Fiorentina per tornare al Le Havre: il marocchino torna in Ligue 1 e ritrova il club in cui è cresciuto

La Fiorentina non è attiva solo sul fronte degli acquisti, ma lavora anche in uscita per cedere i giocatori e sfoltire la rosa.

Amir Richardson va infatti al Le Havre e lascerà il club viola. Il centrocampista marocchino tornerà quindi in Ligue 1, proprio nel club in cui ha giocato parte del percorso delle giovanili e con cui ha esordito tra i professionisti. Richardson, infatti ha già giocato con il Le Havre dal 2019 al 2023 e ha collezionato 69 presenze tra Ligue 2 e Coppa di Francia.

RICHARDSON ALLA FIORENTINA - Richardson è arrivato alla Fiorentina nell'estate del 2024 ed è sceso in campo 43 volte con i viola tra Serie A e Conference League, con 2 gol e 1 assist a referto. Negli ultimi sei mesi ha giocato in prestito al Copenaghen.

GLI OBIETTIVI DELLA FIORENTINA A CENTROCAMPO - Oltre all'arrivo di Arthur Atta, la Fiorentina si sta muovendo per portare altri rinforzi a centrocampo per Fabio Grosso: i nomi principali sono quelli di Thorstvedt e Oulaï.