La Fiorentina vuole chiudere per Oulaï entro il weekend: contatti continui

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La Fiorentina punta a chiudere a stretto giro per il centrocampista ivoriano del Trabzonspor: contatti continui anche nelle ultime ore

La Fiorentina non ha intenzione di fermarsi sul mercato e continua a lavorare con forza per arrivare a Oulaï, centrocampista ivoriano del Trabzonspor che ha fatto benissimo al Mondiale. Continuano i contatti anche in queste ore per arrivare alla chiusura, che la Fiorentina si augura possa raggiungere entro il fine settimana.

Le cifre dell'operazione tra club dovrebbero essere da poco meno di 30 milioni di euro con una percentuale sulla futura rivendita a favore del club turco. Restano da definire alcuni aspetti sia tra club che col giocatore e da domani ogni giorno può essere quello buono per la chiusura.