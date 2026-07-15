Incontro tra la Juventus e il Parma per Mateo Pellegrino: pronta una nuova offerta per Kolo Muani

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I bianconeri considerano l’attaccante argentino il secondo rinforzo per il reparto offensivo: si lavora sulla formula dell’operazione, mentre resta aperta la pista Kolo Muani.

La Juventus continua a muoversi per rinforzare il proprio attacco. È andato in scena un incontro con il Parma per Mateo Pellegrino. L’attaccante argentino classe 2001 è uno dei profili individuati dai bianconeri per completare il reparto offensivo: il club lo considera il secondo rinforzo ideale per caratteristiche, al fianco dell’altro grande obiettivo per il ruolo.

La strategia della Juventus, infatti, è quella di inserire due nuovi attaccanti. Per Randal Kolo Muani il club lavorerà per migliorare la propria offerta per quanto riguarda bonus e percentuali sulla rivendita, mentre la base fissa sarà più o meno la stessa (circa 35 milioni di euro). Nel frattempo, i bianconeri stanno lavorando per anticipare i tempi su Pellegrino e "prenotare" il giocatore.

Con il Parma si ragiona sulla formula dell’operazione: una delle ipotesi al vaglio è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi, come la qualificazione europea.