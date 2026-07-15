Roma, pronta un'offerta da 45 milioni per Summerville: attesa la risposta dell'olandese

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I giallorossi preparano un'offerta importante al West Ham per l'esterno offensivo olandese: attesa per la sua risposta nelle prossime ore.

La Roma spinge per Summerville. Nelle ultime 48 ore, come raccontato, gli agenti del giocatori sono stati in Italia e hanno incontrato i giallorossi che hanno formulato un'offerta importante al giocatore accontentando sia lui che gli agenti. In parallelo, la Roma è pronta a offrire 45 milioni di euro al West Ham, proprietario del cartellino dell'olandese, per trovare anche l'accordo tra club.

Su di lui, però, non c'è solo la Roma. Summerville, infatti, ha mercato anche in Premier League e in particolare lo segue molto attentamente l'Aston Villa, che l'anno prossimo disputerà la Champions League proprio come i giallorossi. Il giocatore potrebbe sciogliere le riserve già nella giornata di domani, giovedì 16 luglio, perché tornerà da Miami e farà le ultime valutazioni insieme agli agenti.