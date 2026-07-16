La Roma ridisegna le fasce e l'attacco: Molina e Dodo per il dopo Celik, si attende la risposta di Summerville

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Il mancato rinnovo del turco costringe i giallorossi a intervenire. In attacco si valutano gli sviluppi per Summerville

L'improvviso inserimento della Juventus e il conseguente addio a parametro zero di Zeki Celik costringono la Roma a ridisegnare i propri piani per le corsie esterne. La dirigenza giallorossa è ora obbligata a intervenire sul mercato per regalare al più presto un innesto di spessore. La caccia al sostituto del turco è ufficialmente aperta.

LA SCELTA DI MOLINA E L'OSTACOLO MONDIALE - Tra i vari nomi finiti sul taccuino della dirigenza capitolina, nelle ultime ore sta prendendo quota la pista che porta a Nahuel Molina. Il laterale argentino rappresenta un profilo di sicuro affidamento, non a caso in passato a lungo corteggiato anche da Gian Piero Gasperini per il sistema di gioco della sua Atalanta. Tuttavia, per registrare eventuali passi in avanti nella trattativa bisognerà attendere: Molina ha fatto sapere al suo entourage di non voler ascoltare alcuna proposta di mercato almeno fino a domenica, essendo totalmente focalizzato sulla finalissima della Coppa del Mondo 2026 che vedrà la sua Argentina contrapposta alla Spagna. Tra gli altri nomi i giallorossi potrebbero ritornare su Dodô della Fiorentina, sul quale è sempre vigile anche il Napoli.

LE MANOVRE OFFENSIVE: SI ATTENDE SUMMERVILLE - Parallelamente al lavoro per la difesa, il club giallorosso continua a sondare il terreno per rinforzare il reparto avanzato. La dirigenza resta alla finestra in attesa di novità importanti sul fronte Crysencio Summerville: la pista che porta all'esterno offensivo olandese è ancora viva e si attendono sviluppi, con i giallorossi che attendono la risposta del giocatore. Sul fronte centravanti, rimane vivo l'interesse per Nicolò Tresoldi del Club Brugge.