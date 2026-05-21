Roma, contatti continui per il rinnovo di Dybala: la situazione

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Proseguono i contatti per il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma. Tutti gli scenari e cosa serve per andare avanti insieme

In casa Roma si continua a lavorare per il futuro. Anche e soprattutto per quanto riguarda il calciomercato in vista della stagione 2026/2027. Nella 38ª giornata di Serie A il club si giocherà la qualificazione alla prossima Champions League, a cui i giallorossi non si qualificano dal 2018/2019, quando venne eliminata in semifinale dal Porto. Punto centrale è il rinnovo di Paulo Dybala.

LA SITUAZIONE - I contatti sono continui e costanti per riuscire a trovare l'intesa finale a breve, con le parti che si avvicinano a trovare una quadra. Un fattore importante rimane anche proprio la qualificazione alla massima competizione europea per la prossima stagione sportiva. La volontà comune del giocatore, di Gasperini e anche dello stesso Dan Friedkin, comunque è quella di continuare insieme il percorso. Andare avanti insieme, eventualmente, porterebbe anche a una riduzione dello stipendio del giocatore, che attualmente guadagna 8 milioni di euro all'anno. La decisione finale, però, arriverà proprio dopo la partita con l'Hellas, dopo 90 minuti di fondamentale importanza anche in ottica europea.

I NUMERI DI DYBALA - Manca sempre meno all'ultima partita della 38ª di Serie A, quando la Roma affronterà in trasferta un Hellas Verona già retrocesso ma non per questo meno ostico. Vincere per ottenere la qualificazione alla prossima Champions e centrare l'obiettivo di inizio stagione. Condizionato da diversi infortuni, in questa Serie A 2025/2026 finora la Joya ha ottenuto 21 presenze (di cui 14 da titolare), 2 gol e 4 assist. In Europa League, invece, un gol e un assist in quattro partite.