Settimana decisiva per il futuro di Muharemović: deve scegliere tra Leeds, Bournemouth e Sunderland
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Settimana decisiva per il futuro del difensore
Questa sarà la settimana decisiva per il futuro di Tarik Muharemović, che sarà quindi all'estero, in un club tra Leeds, Bournemouth e Sunderland. Ricordiamo anche che la Juventus detiene il 50% della futura rivendita del bosniaco.
Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, i bianconeri non hanno più approfondito per riprendere il classe 2003, prodotto proprio della Juventus Next Gen. Il difensore ha condiviso lo spogliatoio con Kenan Yildiz, diventato sempre più centrale e importante nella Prima Squadra.
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