Settimana decisiva per il futuro di Muharemović: deve scegliere tra Leeds, Bournemouth e Sunderland

vedi letture

Settimana decisiva per il futuro del difensore

Questa sarà la settimana decisiva per il futuro di Tarik Muharemović, che sarà quindi all'estero, in un club tra Leeds, Bournemouth e Sunderland. Ricordiamo anche che la Juventus detiene il 50% della futura rivendita del bosniaco.

Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, i bianconeri non hanno più approfondito per riprendere il classe 2003, prodotto proprio della Juventus Next Gen. Il difensore ha condiviso lo spogliatoio con Kenan Yildiz, diventato sempre più centrale e importante nella Prima Squadra.