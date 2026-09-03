Torino, trattativa avanzata con il Goztepe per la cessione di Anjorin: le ultime
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Il club granata sta trattando per l'uscita del centrocampista.
Il Goztepe Spor Kulubu vuole Tino Anjorin. Il club turco è in trattativa con il Torino per un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Ricordiamo che il mercato in Turchia chiuderà la sera di venerdì 4 settembre.
Nella giornata di domani, una delegazione del club granata, sarà in Turchia per provare a chiudere cercando di restringere i tempi. Le parti sono in fase avanzata.
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