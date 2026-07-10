Torino, resiste l'interesse per Comuzzo

vedi letture

Il Torino continua a muoversi nei vari reparti. Per la difesa resiste l'interesse per Pietro Comuzzo

Il Torino, come dichiarato in mattinata dal ds Petrachi, è a caccia di due difensori centrali bravi anche con i piedi, come richiesto da Ignazio Abate. Un profilo che interessa al club granata è quello di Pietro Comuzzo della Fiorentina.

Il difensore classe 2005 è in uscita dal club viola che ha già acquistato due difensori centrali. Per ora quello del Torino è solo un interesse e vedremo se più avanti inizierà una trattativa.