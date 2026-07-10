Juventus, Carnevali fa il punto sul mercato: da Vlahovic a Theo Hernandez e Kessie
La Juventus ha iniziato la propria rivoluzione partendo dalla società. Carnevali prima, Massara poi hanno completato la dirigenza bianconera che ha salutato Modesto e Comolli. Ora testa al mercato, proprio Carnevali ha fatto il punto sulla situazione del club e su alcuni nomi.
Da Vlahovic e Martinez a Kessié, Brahim Diaz e Theo Hernandez, di seguito le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Juventus ai microfoni di SportMediaset.
LE PAROLE DI CARNEVALI - L'ex ad del Sassuolo ha iniziato parlando della situazione legata al Dibu Martinez: "Martinez è ancora impegnato al Mondiale, in questo momento dobbiamo fare più valutazioni. Una società come la Juventus deve stare attenta su più fronti e su quello che il mercato può proporre". Successivamente ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic: "Non ho mai avuto incontri con lui. Se si dovessero presentare delle opportunità le valuteremo". Infine ha fatto il punto su tre nomi accostati ai bianconeri: "Su Kessié, Theo e Brahim non c'è nulla, sono giocatori importantissimi con costi elevati e che oggi non possono far parte della costruzione della squadra".