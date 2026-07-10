Juventus, Carnevali fa il punto sul mercato: da Vlahovic a Theo Hernandez e Kessie

vedi letture

Il nuovo amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, ha fatto il punto sul mercato dei bianconeri. Le sue dichiarazioni

La Juventus ha iniziato la propria rivoluzione partendo dalla società. Carnevali prima, Massara poi hanno completato la dirigenza bianconera che ha salutato Modesto e Comolli. Ora testa al mercato, proprio Carnevali ha fatto il punto sulla situazione del club e su alcuni nomi.

Da Vlahovic e Martinez a Kessié, Brahim Diaz e Theo Hernandez, di seguito le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Juventus ai microfoni di SportMediaset.

LE PAROLE DI CARNEVALI - L'ex ad del Sassuolo ha iniziato parlando della situazione legata al Dibu Martinez: "Martinez è ancora impegnato al Mondiale, in questo momento dobbiamo fare più valutazioni. Una società come la Juventus deve stare attenta su più fronti e su quello che il mercato può proporre". Successivamente ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic: "Non ho mai avuto incontri con lui. Se si dovessero presentare delle opportunità le valuteremo". Infine ha fatto il punto su tre nomi accostati ai bianconeri: "Su Kessié, Theo e Brahim non c'è nulla, sono giocatori importantissimi con costi elevati e che oggi non possono far parte della costruzione della squadra".