Allegri-Napoli, il contratto sarà triennale: accordo fino al 2029

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Massimiliano Allegri

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Ieri alle 23:12 News Calcio di Gianluca Di Marzio di Fonti preferite

Sarà di tre anni, e non solo di due, la durata dell'accordo tra Allegri e il Napoli. Si attende la risoluzione col Milan per l'ufficialità