Allegri-Napoli, il contratto sarà triennale: accordo fino al 2029
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Sarà di tre anni, e non solo di due, la durata dell'accordo tra Allegri e il Napoli. Si attende la risoluzione col Milan per l'ufficialità
Cresce l'attesa per l'ufficialità dell'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Nonostante non sia ancora arivata, la firma non è in dubbio e si continua ad aspettare solo la risoluzione del contratto che lega ancora l'allenatore al Milan.
Intanto, c'è una novità su quello che sarà l'accordo col club azzurro. Infatti, Allegri metterà la firma su un triennale, con accordo fino al 2029. Non sarà quindi solo un biennale, come inizialmente era emerso.
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