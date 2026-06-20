Allegri-Napoli, settimana decisiva: attesi i documenti per la risoluzione con il Milan
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L'allenatore attende tra lunedì e martedì la documentazione necessaria per chiudere il rapporto con il Milan: poi sarà libero di firmare con il Napoli
La prossima settimana potrebbe risultare decisiva per il futuro di Massimiliano Allegri. Tra lunedì e martedì, infatti, l'allenatore attende la documentazione necessaria per definire la risoluzione del proprio rapporto con il Milan, ultimo passaggio formale.
Una volta completata la risoluzione, Allegri sarà libero di firmare con il Napoli. Come ribadito nei giorni scorsi, l'intesa tra le parti è stata raggiunta sulla base di un contratto triennale, con il club azzurro che attende soltanto il via libera definitivo per ufficializzare l'accordo con l'allenatore livornese.
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