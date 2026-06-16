Ultim'ora Amorim-Milan, arriva la firma sul contratto triennale

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Ruben Amorim ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029. Attesa per la controfirma della società rossonera

Ruben Amorim ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029. Sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri, come anticipato negli scorsi giorni. Ora i legali sono in attesa per la controfirma della società, con il nuovo ciclo rossonero che si prepara a partire proprio dall'allenatore con un passato tra Manchester United e Sporting CP.

Il classe '85 è reduce proprio dall'esperienza con i Red Devils, anche se i principali trionfi li ha ottenuti tra Braga e Sporting CP, con cui ha vinto in totale due campionati portoghesi e tre coppe nazionali.