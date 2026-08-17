Juventus, Spalletti: "Sono soddisfatto per Vicario, abbiamo preso un top"

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Le parole dell'allenatore della Juventus Luciano Spalletti dopo l'amichevole contro la Juventus Next Gen giocata all'Allianz Stadium

Dopo l'amichevole tra Juventus e Juventus Next Gen ha parlato Luciano Spalletti a Sky Sport. La partita si è giocata all'Allianz Stadium a pochi giorni dall'esordio in campionato contro il Frosinone.

"Soddisfatto della partita? Oggi avremmo voluto giocare un po' di più. Bisognava anche allenarsi un po', lo faremo nei prossimi giorni", ha esordito l'allenatore della Juventus.

L'ARRIVO DI VICARIO - Spalletti ha commentato il nuovo acquisto bianconero, Guglielmo Vicario: "Sono soddisfatto, era uno di quelli che avevamo nel mirino. Ci sono state delle situazioni che si sono allungate ma siamo contenti che sia con noi. Io lo conosco benissimo, è un portiere esperto che ha avuto la sua maturità. Non è stato così positivo il suo ultimo periodo al Tottenham ma siamo convinti di aver preso un top".

JHON LUCUMÍ - "Nei limiti del possibile siamo andati a cercare giocatori che siano funzionali e forti, siamo sicuri che Lucumí rispecchi queste caratteristiche", ha spiegato sull'arrivo del difensore colombiano. "Per il campionato che sarà abbiamo bisogno di più calciatori che lottino per il posto da titolare".

CHE JUVENTUS ASPETTARSI? - Infine Luciano Spalletti ha concluso parlando della condizione in vista della stagione che sta per iniziare: "Mi sembra che siano tutti molto positivi nell'atteggiamento, nella ricerca. Siamo nelle condizioni di poter esprimere quello che sarà il lavoro fatto in queste settimane".