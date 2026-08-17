John Elkann: "L'ambizione della Juventus è vincere: siamo in una fase di costruzione"

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Le parole dell'amministratore delegato di Exor John Elkann in occasione dell'amichevole tra Juventus e Juventus Next Gen

Nel corso dell'intervallo dell'amichevole tra Juventus e Juventus Next Gen, in programma all'Allianz Stadium, è stato intervistato John Elkann a Sky Sport.

"Oggi è la giornata della Juventus: qualunque sia il risultato vince sempre la Juve. È una partita che accomuna tutti quelli che amano la Juve ed è un momento in cui si riesce a vedere e apprezzare la Juventus del futuro. Quest'anno siamo anche di più ed è bello farlo a casa nostra a Torino", ha raccontato il dirigente.

IL RAPPORTO CON SPALLETTI - Elkann è intervenuto sul rapporto con l'allenatore bianconero, Luciano Spalletti: "È un rapporto forte. Non potevo rifiutare l'esperienza di guardare una partita con il mister in panchina. Si tratta di una prospettiva diversa ed è bello sentire i pensieri del Mister durante la gara".

L'ARRIVO DI CARNEVALI - "Giovanni Carnevali è un grande professionista e conosce benissimo il calcio italiano", ha commentato John Elkann sull'arrivo del nuovo amministratore delegato della Juventus. "In questa fase abbiamo in atto un rafforzamento che deve partire dall'Italia e da quello che noi siamo. L'identità del club si sposa bene con la capacità, la passione e la voglia di portare la Juventus ai grandi traguardi che merita rispetto al suo passato. Questa ambizione contraddistingue anche Giovanni".

GLI OBIETTIVI - Ha spiegato anche gli obiettivi della Juventus: "L'ambizione della Juventus è quella di vincere. Vincendo si riescono ad ottenere i risultati sia in campionato sia in Europa: dobbiamo portare avanti entrambe le competizioni". Elkann ha infine concluso: "Nella nostra storia abbiamo sempre avuta dei cicli: tra uno e l'altro passa del tempo per ricostruire. Noi siamo in una fase di costruzione ed è importante farla bene: tutti in Juventus sono determinati e ce lo chiedono anche i tifosi".