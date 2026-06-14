Amorim è in vantaggio su Jaissle per la panchina del Milan. Testa a testa tra Ozek e Krosche per il ruolo di ds

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Ruben Amorim in netto vantaggio per la panchina del Milan. Per il ruolo di ds continua il testa a testa tra Ozek e Krosche

Ruben Amorim è sempre più vicino alla panchina del Milan, come riportato da Sky Sport. Dopo l'addio con Massimiliano Allegri, c'è proprio il portoghese davanti a tutti per la panchina. Resiste anche la candidatura di Matthias Jaissle, ma in questo momento è l'ex Manchester United e Sporting CP a essere davanti a tutti.

Testa a testa per il ruolo di direttore sportivo, con Ozek e Krosche principali candidati. Il primo è l'attuale direttore sportivo del Fenerbahce, mentre il secondo dell'Eintracht Francoforte, di cui è membro anche del board. Anche questo è un aspetto da non sottovalutare, con la società tedesca che dovrebbe quindi liberarlo per il Milan, come non ha fatto in passato in occasione di precedenti offerte.

GARDINER PROMOSSO - Promozione in vista per Bobby Gardiner, precedentemente match analyst del Milan, che a partire dal prossimo anno ricoprirà il ruolo di capo scouting.