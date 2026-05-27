Bologna, Di Vaio su Italiano: "Non sapevamo dell'incontro col Napoli, ma la nostra idea non cambia"

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Le parole del direttore sportivo del Bologna sull'incontro di Vincenzo Italiano col Napoli

L'incontro tra Vincenzo Italiano e il Napoli ha lasciato sorpreso il Bologna. Questo è quanto spiegato da Marco Di Vaio, direttore sportivo rossoblù, a margije dell'evento Apericalcio al centro sportivo campo di Marte, commentando dell'interesse degli azzurri per il post Conte: "Non ci hanno avvertiti, ma fa parte del nostro mondo".

Non cambiano comunque i piani del Bologna: "La nostra idea non cambia su ciò che vogliamo fare con Italiano, anche Mihajlovic era andato tante volte a parlare".

LA POSIZIONE DEL BOLOGNA - Chiara quindi la posizione del Bologna, che vuole continuare con Italiano in panchina per la terza stagione consecutiva: "Che Italiano possa essere sulla lista delle grandi squadre ci rende orgogliosi, perché ci ha portato una grande coppa - ha proseguito Di Vaio - Vuol dire che stiamo facendo un lavoro importante".

Su quella che arà la volontà dell'allenatore, ha concluso così: "Se decidesse di andare via? Ci dispiacerebbe molto, perché siamo convinti che con il mister abbiamo più possibilità di tornare in Europa l'anno prossimo. Incontreremo il mister e vi diremo quello che sarà".