Chivu: "Sono contento per i giovani. Diouf e Martinez possono giocare nell'Inter"

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Cristian Chivu è stato intervistato al termine di Bologna-Inter, match valido per 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A

“Andava onorata la maglia e quello che di buono abbiamo fatto in questa stagione. È merito dei ragazzi che hanno messo in campo la loro miglior versione di oggi, anche se non ne avevano tanta. Siamo contenti: si sono messi a disposizione e hanno cercato di fare il loro meglio. I ragazzi che sono entrati hanno dato la loro energia e hanno fatto vedere le loro qualità”, così Cristian Chivu ha commentato a DAZN la partita dell’Inter contro il Bologna dell’ultima giornata di Serie A 2025-26.

I nerazzurri hanno chiuso il campionato con un pareggio allo stadio Dall’Ara: 3-3 il risultato finale contro la squadra di Italiano.

I GIOVANI - L’allenatore dell’Inter ha parlato dei giovani: “Sono contento per Cocchi, Topalovic, Diouf e per Pio Esposito che è andato in doppia cifra. Sono dei bravi giocatori che fanno vedere che meritano di giocare nell'Inter. I giovani devono crescere: gli abbiamo fatto assaggiare il livello della Serie A e così diventano consapevoli che il salto non è semplice”.

LE CONDIZIONI DI DE VRIJ - “Non sappiamo. Speriamo non sia grave e che riesca a recuperare per il Mondiale”, le parole di Chivu in merito al problema fisico accusato da De Vrij nel corso del secondo tempo. Il difensore è uno dei convocabili dell’Olanda per i Mondiali 2026.

LA FAMIGLIA - L’allenatore dei nerazzurri ha continuato: “Per chi tifo al Mondiale? La mia famiglia: si merita un mese del mio tempo. Sono un anno e tre mesi che sono in un frullatore, a partire da Parma. Poi subito l'Inter. Mia moglie e i miei figli hanno la priorità. Ho speso tanto tempo per questi meravigliosi ragazzi, per la società, per la squadra cercando di raggiungere gli obiettivi”.

DIOUF E MARTINEZ - “Un ruolo più importante l'anno prossimo? Vedremo”, Chivu ha parlato anche della possibilità di un ruolo più centrale per Andy Diouf e per Josep Martinez. “Ci sono tante certezze in questa squadre e bisogna aggiungere qualcosina. Sono contento per la loro pazienza, per il lavoro e per quello che hanno fatto. Ormai fanno vedere che possono stare serenamente in questa squadra. È merito loro: noi gli abbiamo dato il supporto necessario. È merito anche dei compagni”.

IL RIPOSO - Infine, Cristian Chivu ha concluso: “ A tutti noi serve una vacanza. Siamo stati al mondiale per club. Abbiamo fatto due settimane di vacanza e siamo ripartiti. Oggi, dopo mesi, abbiamo due trofei nella bacheca: serve una bella vacanza”.