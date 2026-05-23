Derby della Mole, interviene la Questura: "Nessun motivo per vietare l'ingresso con i colori bianconeri"

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La nota della Questura di Torino che è intervenuta in merito alla decisione del Torino che vietava l'ingresso nei Distinti indossando colori bianconeri

Dopo la decisione del Torino, che aveva invitato i tifosi della Juventus a non indossare i colori bianconeri nel settore dei Distinti dello stadio Olimpico “Grande Torino” è arrivata la nota della Questura di Torino.

Il discusso divieto aveva già portato la Juventus a intervenire con un comunicato (QUI IL COMUNICATO), in cui aveva espresso forte perplessità per la comunicazione diffusa dalla società granata.

LA NOTA DELLA QUESTURA - La Questura di Torino è intervenuta sul caso derby della Mole e ha specificato che non ci sono ragioni per vietare l’accesso allo stadio con i simboli bianconeri: "Nell'ambito delle riunioni di Gos eseguite e in quella tecnica odierna sono state ben delineate e ribadite le disposizioni in relazione allo svolgimento della gara, si precisa che l'accesso nei settori è regolamentato dalle norme di legge e pertanto rimane invariato, in quanto non è stato individuato alcun motivo di ordine e sicurezza pubblica tale da vietare l'accesso con sciarpe, maglie e cappellini della squadra ospite".