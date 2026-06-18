Devin Ozek rimane ai primi posti della lista del Milan per il ruolo di ds
Devin Ozek rimane ai primi posti nella lista rossonera per il ruolo di ds: la situazione
Dopo l'arrivo di Ruben Amorim in panchina, in casa Milan rimane centrale il tema direttore sportivo. Nella lista della società rossonera rimane ai primi posti il nome di Devin Ozek: non ci sono ancora stati dei contatti diretti tra le parti, ma potrebbero esserci nelle prossime ore e i rossoneri decideranno di puntare su di lui.
Un altro scenario potrebbe essere la promozione di Jovan Kirovski, attuale dirigente del Milan Futuro, scelta ben vista soprattutto da Zlatan Ibrahmovic. Attualmente, però il club rossonero non ha ancora scelto una pista definitiva da seguire.
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