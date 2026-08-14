Coppa Italia, Fiorentina-Benevento: le formazioni ufficiali

Coppa Italia, Fiorentina-Benevento: le formazioni ufficialiTUTTOmercatoWEB.com
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Oggi alle 20:30News Calcio
di Gianluca Monaco
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Benevento, match valido per i trentaduesimi finale di Coppa Italia

È tutto pronto per la prima partita ufficiale della Fiorentina di Fabio Grosso. Dopo un mercato da protagonisti, i viola scenderanno infatti in campo alle 21:15 contro il Benevento per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Spazio per Atta dal primo minuto; panchina - almeno all'inizio - per Franco Mastantuono.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FIORENTINA-BENEVENTO - Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Benevento.

FIORENTINA (4-3-1-2: De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Brescianini, Fagioli, Ndour; Atta; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Fabio Grosso

BENEVENTO: in attesa. Allenatore: Floro Flores

DOVE VEDERE FIORENTINA-BENEVENTO IN DIRETTA TV E STREAMING - La partita, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia, sarà visibile in chiaro su Italia 1, al canale numero 6 del digitale terrestre.