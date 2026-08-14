Coppa Italia, Fiorentina-Benevento: le formazioni ufficiali
È tutto pronto per la prima partita ufficiale della Fiorentina di Fabio Grosso. Dopo un mercato da protagonisti, i viola scenderanno infatti in campo alle 21:15 contro il Benevento per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Spazio per Atta dal primo minuto; panchina - almeno all'inizio - per Franco Mastantuono.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FIORENTINA-BENEVENTO - Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Benevento.
FIORENTINA (4-3-1-2: De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Brescianini, Fagioli, Ndour; Atta; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Fabio Grosso
BENEVENTO: in attesa. Allenatore: Floro Flores
DOVE VEDERE FIORENTINA-BENEVENTO IN DIRETTA TV E STREAMING - La partita, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia, sarà visibile in chiaro su Italia 1, al canale numero 6 del digitale terrestre.