Immobile lascia il calcio giocato: risolto il contratto con il Paris FC
Ciro Immobile lascia il calcio giocato. L'attaccante italiano ha risolto il suo contratto con il Paris FC, club in cui si è trasferito dal Bologna durante il calciomercato invernale. A comunicarlo è stato il club francese stesso con un post su Instagram: "Grazie per la tua carriera eccezionale, Ciro Immobile. Sei una leggenda".
I NUMERI DI IMMOBILE IN CARRIERA - Uno degli attaccanti italiani più prolifici degli ultimi anni lascia dunque il calcio giocato. A 36 anni, e dopo 201 gol in Serie A, Ciro Immobile - alle prese con diversi problemi fisici negli ultimi anni - ha deciso di ritirarsi. Nell'ultima esperienza in Francia, il centravanti ha segnato 2 reti in 12 partite. 169 sono stati invece i gol alla Lazio, con cui è arrivato anche a 36 in un singolo campionato.