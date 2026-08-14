Ufficiale Immobile lascia il calcio giocato: risolto il contratto con il Paris FC

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Ciro Immobile si ritira dal calcio: l’attaccante italiano ha risolto il suo contratto con il Paris FC

Ciro Immobile lascia il calcio giocato. L'attaccante italiano ha risolto il suo contratto con il Paris FC, club in cui si è trasferito dal Bologna durante il calciomercato invernale. A comunicarlo è stato il club francese stesso con un post su Instagram: "Grazie per la tua carriera eccezionale, Ciro Immobile. Sei una leggenda".

I NUMERI DI IMMOBILE IN CARRIERA - Uno degli attaccanti italiani più prolifici degli ultimi anni lascia dunque il calcio giocato. A 36 anni, e dopo 201 gol in Serie A, Ciro Immobile - alle prese con diversi problemi fisici negli ultimi anni - ha deciso di ritirarsi. Nell'ultima esperienza in Francia, il centravanti ha segnato 2 reti in 12 partite. 169 sono stati invece i gol alla Lazio, con cui è arrivato anche a 36 in un singolo campionato.