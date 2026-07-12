Fiorentina, i convocati per il ritiro: ci sono Atta e Dragusin, confermata l'esclusione di Gosens

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Fabio Grosso ha diramato la lista dei convocati per il ritiro: presenti Atta, Dragusin e Viery, confermata l'esclusione di Gosens

La Fiorentina ha ufficializzato la lista dei calciatori convocati per il ritiro estivo. Nell'elenco diramato da Fabio Grosso trovano posto anche i nuovi acquisti Atta, Dragusin e Viery, che avranno così modo di iniziare fin da subito il lavoro agli ordini del nuovo allenatore e di integrarsi con il resto del gruppo.

Come previsto, non figura invece Robin Gosens. L'esterno tedesco, fuori dal progetto tecnico viola, è stato escluso anche dalla lista dei convocati per il ritiro, un'ulteriore conferma della volontà del club di separare le proprie strade da quelle del giocatore in vista della nuova stagione. Di seguito, la lista completa dei convocati del club viola.

I CONVOCATI DI FABIO GROSSO - Atta, Balbo, Beldenti, Brescianini, Christensen, Comuzzo, Dodô, Croci, De Gea, Deli, Dragusin, Egharevba, Fabbian, Fagioli, Fei, Fortini, Gudmundsson, Kean, Lezzerini, Mandragora, Melani, Moreno, Ndour, Perrotti, Piccoli, Pirrò, Ranieri, Sohm, Viery.

Attività individuale: Parisi

Riposo aggiuntivo per impegni con la rappresentativa nazionale: Pongračić