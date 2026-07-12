Fiorentina, slitta l'ufficialità di Jimenez: il motivo

Fiorentina, slitta l'ufficialità di Jimenez: il motivoTUTTOmercatoWEB.com
Oggi alle 13:38News Calcio
di Francesco Mastrogiovanni
L'annuncio di Jimenez è rimandato: ecco il motivo

La Fiorentina nella giornata di sabato 11 luglio, ha chiuso per l'acquisto di Alex Jimenez dal Bournemouth. L'annuncio, però, non arriverà nella giornata di oggi. La viola sta aspettando l'ITC, certificato internazionale di trasferimento, che dia l'autorizzazione al giocatore ad essere tesserato con la Fiorentina.

Il transfer ancora non è arrivato perché le Federazioni il sabato e la domenica non lavorano. Per questo motivo, Jimenez non sarà tra i convocati per il ritiro ma sarà comunque presente e lavorerà in palestra.  