Il saluto di Atta all'Udinese: "Sono grato di aver fatto parte di questo club"

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Il saluto di Arthur Atta all'Udinese sui propri canali social.

Arthur Atta è ormai un ex giocatore dell'Udinese. Già da qualche giorno è ormai ufficiale il suo trasferimento alla Fiorentina in quello che è stato un clamoroso blitz di Fabio Paratici.

Il giocatore francese, sui propri profili ufficiali, ha voluto salutare il suo ex club con cui ha giocato per 2 anni realizzando 6 gol e 4 assist in 63 partite.

IL SALUTO DI ATTA ALL'UDINESE - Di seguito le parole del calciatore francese: "Cari tifosi dell’Udinese, volevo ringraziarvi per questi due anni bellissimi. È stato davvero un piacere aver fatto parte di questa squadra, di questa società. Di vedervi sempre con il vostro sostegno. Voglio ringraziare anche tutti i miei compagni di squadra, è stato un onore condividere il campo con voi. Siete grandi giocatori e soprattutto persone fantastiche. Vi auguro il meglio per il futuro. Grazie a tutto lo staff, che mi ha permesso di crescere e di diventare il giocatore che sono oggi. Un grazie speciale anche ai fisioterapisti, ai magazzinieri e a tutta la società per la loro disponibilità e gentilezza. Sono davvero felice e grato di aver fatto parte di questo club. Porterò con me tanti ricordi bellissimi. Grazie di cuore a tutti. Ciao"