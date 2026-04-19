I Friedkin pronti a sbarcare anche nel baseball: affare da 4 miliardi

vedi letture

Il gruppo del presidente giallorosso vicino all’ingresso nella Major League Baseball: operazione in chiusura con i San Diego Padres.

La crescita del gruppo Friedkin nello sport internazionale non conosce confini. Dopo aver consolidato la propria presenza nel calcio europeo con l’acquisizione della Roma, dell’Everton e del Cannes, la proprietà giallorossa è ora pronta a compiere un nuovo passo storico nel mondo del baseball americano.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Dan Friedkin sarebbe infatti vicino a entrare in un’operazione di acquisizione che riguarda i San Diego Padres, una delle franchigie più importanti della Major League Baseball. Un affare che, una volta completato, segnerebbe l’ingresso ufficiale del gruppo texano in un nuovo segmento sportivo globale.

UN’OPERAZIONE DA RECORD - L’investimento complessivo si avvicinerebbe ai 4 miliardi di dollari, una cifra destinata a stabilire un nuovo primato per il baseball statunitense. L’operazione dovrebbe essere finalizzata nelle prossime settimane e coinvolgerebbe un consorzio di investitori di alto profilo, tra cui José E. Feliciano, sua moglie Kwanza Jones e Joe Lacob, proprietario dei Golden State Warriors. Il progetto conferma la strategia di espansione globale del Friedkin Group, sempre più orientato a diversificare la propria presenza nel panorama sportivo internazionale, andando oltre il calcio.

UNA STRATEGIA GIÀ TRACCIATA - Non si tratta del primo tentativo di espansione oltreoceano: nel 2025, infatti, il gruppo aveva provato a rilevare i Boston Celtics con un’offerta superiore ai 6 miliardi di dollari, senza però arrivare alla chiusura dell’accordo. Ora, con i San Diego Padres, il Friedkin Group sembra pronto a colmare quel vuoto, entrando ufficialmente anche nel mondo della MLB e rafforzando ulteriormente la propria posizione tra i grandi player dello sport globale.