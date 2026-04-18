Pedraza attende la Lazio e avvisa il Villarreal: "Fino all'ultimo darò tutto"
“Fino all’ultimo minuto darò tutto come ho sempre fatto": dopo una vita con il Villarreal, Alfonso Pedraza si prepara all'addio al sottomarino giallo e - in un'intervista rilasciata all'agenzia spagnola EFE - ha voluto dare un antipasto di quello che sarà il saluto definitivo che arriverà nelle prossime settimane. Il terzino spagnolo, infatti, si unirà alla Lazio a partire da luglio dopo aver firmato un pre-contratto lo scorso gennaio.
"Sono qui da molti anni, da tutta la vita, e sono molto felice e orgoglioso di esserci stato e di tutto ciò che ho realizzato. Per questo ho chiaro che fino all’ultimo minuto farò del mio meglio e sarò un professionista” ha proseguito il laterale classe '96, vera e propria leggenda del club spagnolo - per il quale ha giocato ben 231 partite.
Il futuro di Pedraza, però, sarà a tinte biancocelesti. Il 30enne, infatti, ha iniziato questa stagione con il contratto in scadenza scegliendo di non rinnovare, e nel periodo invernale ha trovato un accordo con la Lazio per la prossima stagione. La conferma definitiva è arrivata anche dal ds del club capitolino Angelo Fabiani, che a febbraio aveva annunciato: "C'è l'accordo chiuso con tanto di contratto firmato di Pedraza, che quindi a luglio vestirà la maglia della Lazio".
L'esterno spagnolo si prepara dunque a vivere le ultime settimane da calciatore del Villarreal, e a tal proposito ha voluto assicurare ai propri tifosi che darà l'anima fino all'ultimo istante, come d'altronde ha sempre fatto e dimostrato.