Pedraza attende la Lazio e avvisa il Villarreal: "Fino all'ultimo darò tutto"

vedi letture

Alfonso Pedraza, terzino del Villarreal, ha indirettamente confermato che dalla prossima stagione giocherà con la Lazio

“Fino all’ultimo minuto darò tutto come ho sempre fatto": dopo una vita con il Villarreal, Alfonso Pedraza si prepara all'addio al sottomarino giallo e - in un'intervista rilasciata all'agenzia spagnola EFE - ha voluto dare un antipasto di quello che sarà il saluto definitivo che arriverà nelle prossime settimane. Il terzino spagnolo, infatti, si unirà alla Lazio a partire da luglio dopo aver firmato un pre-contratto lo scorso gennaio.

"Sono qui da molti anni, da tutta la vita, e sono molto felice e orgoglioso di esserci stato e di tutto ciò che ho realizzato. Per questo ho chiaro che fino all’ultimo minuto farò del mio meglio e sarò un professionista” ha proseguito il laterale classe '96, vera e propria leggenda del club spagnolo - per il quale ha giocato ben 231 partite.

Il futuro di Pedraza, però, sarà a tinte biancocelesti. Il 30enne, infatti, ha iniziato questa stagione con il contratto in scadenza scegliendo di non rinnovare, e nel periodo invernale ha trovato un accordo con la Lazio per la prossima stagione. La conferma definitiva è arrivata anche dal ds del club capitolino Angelo Fabiani, che a febbraio aveva annunciato: "C'è l'accordo chiuso con tanto di contratto firmato di Pedraza, che quindi a luglio vestirà la maglia della Lazio".

L'esterno spagnolo si prepara dunque a vivere le ultime settimane da calciatore del Villarreal, e a tal proposito ha voluto assicurare ai propri tifosi che darà l'anima fino all'ultimo istante, come d'altronde ha sempre fatto e dimostrato.