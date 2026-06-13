Interesse del Parma per Fazzini: il centrocampista piace ai gialloblù
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Il club gialloblù valuta il classe 2003, arrivato la scorsa estate alla Fiorentina, per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione
Il Parma si muove sul mercato e lo fa seguendo con interesse Jacopo Fazzini, centrocampista della Fiorentina che piace alla società gialloblù. Il classe 2003 è uno dei profili seguiti con attenzione in vista della prossima stagione.
Fazzini, dopo essere arrivato alla Fiorentina nell'ultimo mercato estivo, dunque, potrebbe nuovamente cambiare squadra. Da capire se i gialloblù si spingeranno oltre un semplice interesse e se l'ex Empoli risulterà il nome giusto per migliorare ulteriormente la rosa.
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