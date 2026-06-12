Milan, resiste il nome di Matthias Jaissle per la panchina

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L'allenatore tedesco rimane uno dei nomi presenti nella lista del Milan per diventare il nuovo allenatore rossonero: il punto

Il nome di Matthias Jaissle resiste nella lista del Milan per il prossimo allenatore. L'allenatore tedesco, dunque, potrebbe ancora diventare il nuovo allenatore rossonero in vista della prossima stagione. Ralf Ragnick, invece, continua ad allontanarsi dal Milan (QUI IL PUNTO).

Jaissle conta 270 partite nella sua carriera da allenatore, in cui ha realizzato una media di 2,25 punti a partita. Nell'ultima stagione ha allenato l'Al-Ahli di Frank Kessie (QUI LE ULTIME SUL CENTROCAMPISTA), concludendo la Saudi Pro League al terzo posto, frutto di 25 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte.