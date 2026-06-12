Ralf Rangnick sempre più lontano dal Milan: le ultime

vedi letture

Per i rossoneri non ci sono i presupposti per dare pieni poteri all'attuale CT della Nazionale austriaca, che perciò si allontana sempre di più.

Ralf Rangnick è sempre più lontano dal Milan. Come raccontato nelle scorse ore, non c'era ancora stato il via libera per una sua possibile partenza.

Il club rossonero non ha mai aperto alle condizioni imposte dall'attuale commissario tecnico dell'Austria e dunque, viste anche le esigenze da parte del tedesco di decidere prima del Mondiale, per il Milan non ci sono presupposti per affidargli pieni poteri: questo scenario avrebbe portato soprattutto a un ridimensionamento della figura di Ibrahimovic.

Per quanto riguarda la panchina, come raccontato, il candidato forte resta Oliver Glasner ma non è stata ancora presa alcuna decisione sul prossimo allenatore rossonero.