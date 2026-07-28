L'agente Riso su Mancini: "Volevo portarlo via, è rimasto per amore della Roma"

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L'agente ha fatto il punto sulle situazioni di mercato che riguardano alcuni suoi assistiti

"Futuro di Frattesi? Io devo ancora incontrare l'Inter, appena li incontrerò si saprà: è una situazione in divenire, prima devo parlarne con loro". L'agente Giuseppe Riso ha fatto il punto sull'estate di Davide Frattesi. Il futuro del calciatore potrebbe essere alla Juventus? A riguardo, Riso ha detto: "Non commento queste cose prima di parlare con l'Inter, non mi sembra giusto. Poi ragioneremo sul futuro. Fa gol pesanti e ha il cuore grande, parlerò con l'Inter e poi ci ragioniamo".

Nell'agenda di Riso c'è anche la questione che riguarda il rinnovo di Carlos Augusto. Sull'esterno brasiliano ha detto: "Si parlerà con loro anche del rinnovo sicuramente, a breve".

MILAN E ROMA - Il discorso si è spostato dal nerazzurro al rossonero, con le parole su Francesco Camarda e Christian Comotto. "Fanno parte di un nuovo Milan" ha dichiarato l'agente. "Sicuramente saranno il futuro: sono molto contento e sono contenti loro".

E infine, una battuta sui rinnovi di Bryan Cristante e Gianluca Mancini con la Roma: "Cristante è il capitano della Roma, ha 360 partite, entrerà nella storia. Mancini volevo portarlo via con offerte anche più importanti (dice sorridendo ndr), ma lui ha voluto a tutti i costi rimanere a Roma. Gasperini e D'Amico sono stati più bravi di me a convincerlo, io l'avrei venduto ma lui ha rifiutato tutto per la Roma. È un gesto che fa per la Roma, gli ho detto che è un pazzo, sono contento perché è felice. Poteva guadagnare di più ma è felice".